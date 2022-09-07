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GELİBOLU’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde önceki gece Gelibolu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu yapıldı.İlçemiz Yazıcızade mahallesindeki O.Ç ve beraberindeki yabancı uyruklu oldukları belirlenen G.R ve U.E adlı kadınlarında olduğu eve uzun bir takip sonunda Gelibolu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda satışa hazır uyuşturucu ile evde yetiştirilen kenevirler yakalandı.
Gözaltına alınan ve sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan şahıslardan erkek olan O.Ç, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilerken, yabancı uyruklu olan G.R ve U.E adlı kadınlarda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.Haber Merkezi

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