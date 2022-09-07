2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ALINACAK TEDBİRLER DEĞERLENDİRİLDİ

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında alınacak genel emniyet, asayiş ve trafik tedbirleri Kaymakam Bekir Abacı Başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi.

Gelibolu Öğretmen Evi’nde düzenlenen toplantıya Kaymakam Bekir Abacı, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Mete, İlçe Emniyet Müdürlüğünü temsilen Komiser Alper Karadağ, İlçe Jandarma Komutanı J.Binbaşı Özgür Üngüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, okul müdürleri, servis şoförleri ve

taşıma kooperatifleri yetkilileri katıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri genelgesinde belirtilen hususların istişare edildiği toplantıda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın tarafından önceki yıllarda yapılan çalışmalar ve yeni eğitim öğretim yılı öncesinde planlanan çalışmalar hakkında sunum yapıldı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN