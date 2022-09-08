Gelibolu Belediyesi Engelli Vatandaşların Tekerlekli Sandalye Taleplerini Yerine Getirmeye Devam Ediyor

Gelibolu Belediyesi ilçemiz genelinde tekerlekli sandalye ihtiyacı olan engelli ve yaşlı vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

Özacar yaptığı açıklamada ; “Gelibolu genelinde tekerlekli sandalye ihtiyacı olan engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda Koruköy’de yaşayan Mehmet Kel isimli amcamızın yaşamını bir nebze de olsa kolaylaştırdığımız için mutluyuz.” İfadelerine yer verdi.

Haber: Merve TUZCIOĞLU