MÜJDE.! AYÇİÇEK FİYATLARI AÇIKLANDI

Ayçicek hasadının başlamasına rağmen Trakya Birlikten 10 gündür bir açıklama gelmeyince çiftçiler gazetemizi arayarak, fiyatların neden açıklanmadığını sorguladılar.

“Neden hala ayçiçek fiyatları açıklanmadı her yıl gazetenizde açıklardınız.?” dedikten 1 saat sonra Trakya Birlik fiyat açıklamasını yayınladı.Dün saat 16:00’da yapılan açıklamaya göre avans ödemesi yüzde 40 oranlı ayçiceği 12 bin TL / kg, yüzde 44 oranlı ham ayçiceği fiyatı 12.720 TL/ KG, yüzde 50 yağ oranlı ayçiceği için ise 13.800 TL/KG olarak belirtildi.

Trakya birlik yaptığı açıklamada ön alım fiyatlarını da bir dahaki toplantısında açıklayacak.

On günden beri ilçemizde tüccarlar 12 liradan almaya başladıkları çiçek alımını bu hafta başından itibaren on bin / 10.500 TLye düşürmüşlerdi.

Trakya Birliğin açıkladığı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.Bu haberin çiftçiyi sevindirip, sevindirmediği ise haftasınunda yapacağımız araştırmalardan sonra hafta sonu yapacağız. Haber: Recep YÜZÜAK