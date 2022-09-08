GÜNCEL HABERLER 

GÖLETLER KENDİNE GELDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde bulunan Fındıklı, Değirmendüzü ve Kavaktaki göletler Ağustos ayında yağan son yağmurlarla debileri yükseldi.Balkanlardan gelen yağmurlar şehiriçine pek yağmazken yüksekleri olan tepelerin yanındaki olan göletlere can verdi.
Tekirdağlara (Ganos Dağlarına) yağan bereketli yağmurlarda Çokal Barajını kendine getirdi.Şimdilik herhangi bir sıkıntı yok. Haber: Recep YÜZÜAK

Bunları da sevebilirsiniz

Cuma Namazı Sosyal Mesafeli Kılındı

buyukzafer 0

“GAZİANTEP VE ÇANAKKALE UÇAK SEFERLERİ BAŞLIYOR”

buyukzafer 0

GELİBOLU SANAT TİYATRO KAMPINDA

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.