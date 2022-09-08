GÖLETLER KENDİNE GELDİ

İlçemizde bulunan Fındıklı, Değirmendüzü ve Kavaktaki göletler Ağustos ayında yağan son yağmurlarla debileri yükseldi.Balkanlardan gelen yağmurlar şehiriçine pek yağmazken yüksekleri olan tepelerin yanındaki olan göletlere can verdi.

Tekirdağlara (Ganos Dağlarına) yağan bereketli yağmurlarda Çokal Barajını kendine getirdi.Şimdilik herhangi bir sıkıntı yok. Haber: Recep YÜZÜAK