TROYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ 16 EYLÜL’DE BAŞLIYOR ÇANAKKALE KÜLTÜR VE SANATA DOYACAK

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 16-25 Eylül tarihlerinde Çanakkale’de düzenlenecek Troya Kültür Yolu Festivali hakkında açıklamalarda bulundu.“Çanakkale’miz kadim tarihiyle, yüksek turizm olanaklarıyla önemli bir potansiyele sahip” diyen Turan, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’mız tarafından düzenlenen bu yılki Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin ilki Troya Kültür Yolu Festivali adıyla Çanakkale’mizde başlıyor. Çanakkale kültür turizmi için dev bir proje. Festival, Çanakkale’nin sanatta, kültürde tanıtımına, turizmine ve ekonomisine katkı sunacak. Festival kapsamında kültürel ve sanatsal etkinlikler hemşehrilerimizle, yurt içinden ve yurt dışından misafirlerimizle buluşacak. Bu kapsamda 40’tan fazla mekanda konser, tiyatro, söyleşi, belgesel, film, video mapping gösterisi, tarihi gezi, sergi ve atölye gibi 100’den fazla etkinlik düzenlenecek. Uluslararası ölçekte bir festivalden söz ediyoruz. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızca düzenlenecek, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’mızın koordinasyonunda yürütülecek. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte tüm hemşehrilerilerimizi, kültür ve sanatseverleri festival coşkusuna ortak olmaya davet ediyor; emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.