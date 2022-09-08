2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL MÜDÜRLERİ TOPLANTISI KAYMAKAM BEKİR ABACI BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı dolayısıyla Kaymakam Bekir Abacı Başkanlığında, Okul Müdürlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.Gelibolu Öğretmen Evi’nde gerçekleşen toplantıya; Kaymakamımız Bekir ABACI, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir AYDIN ile okul müdürleri katıldı.

Toplantıda 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında İlçemiz genelinde güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim ortamı sağlamak amacıyla okullar ile yakın çevrelerinde alınacak tedbirler görüşüldü.

Kurumların koordineli çalışmalarının önemine değinen Kaymakamımız, okul güvenliği konusunda eğitim camiasında varsa, eksikliklerin tespit edilerek, bir an evvel giderilmesi için azami gayretin göstermesi gerektiğine vurgu yaptı. Okul müdürlerinin 12 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi okullarıyla ilgili sorun, istek ve önerilerini dinledi. Kaymakamımız, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sorunsuz ve başarılı bir şekilde başlaması için okul müdürlerinin özverili bir şekilde çalışma yapması gerektiğini dile getirerek, 2022-2023 eğitim öğretim yılının şimdiden hayırlı olması temennisinde bulundu. Haber: Seda LİMAN ZENGİN