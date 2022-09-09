“BİZE DÜŞEN NE VARSA YAPMAYA HAZIRIZ VE YAPIYORUZ DA”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Madeni İşler ve Sanatkarlar Esnaf Odasını ziyaret etti.Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tatile girmesinin ardından Çanakkale’de açılış ve ziyaretlerine ara vermeden devam eden Turan, Oda Başkanı ve üyeleri ile görüşerek sektör ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Daima sanayicinin ve üreticinin yanında olmaya gayret ettiklerini ifade eden Turan; “Yeni yapılacak sanayi sitesi için desteklerimize devam ediyoruz. Bize düşen ne varsa yapmaya hazırız ve yapıyoruz da. Gerek pandemi gerekse dünyada etkilerini gördüğümüz olumsuzlukları sanayicimize yansıtmamak için ciddi bir mesai harcıyoruz. Ülke olarak hedeflerimize ulaşmanın yollarından biri de üretim. İhracat rakamlarımız artmaya devam ediyor. Konjonktürel sorunların olumsuz yansımaları var. Bu olumsuzlukları hep birlikte, en kısa zamanda aşacağımıza inancımız tam.” Şeklinde konuştu.

Ziyarete Çanakkale Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Sezayi Kahraman da katıldı.