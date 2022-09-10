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İLK DERS ZİLİ 12 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ ÇALIYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Okullar 12 Eylül Pazartesi günü açılacak. Yaz tatili bitti, ilçemizde 4680 temel eğitim öğrencisi ,1975 ortaöğretim öğrencisi olmak üzere toplamda 6655 öğrenci ve öğretmenler yeni 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına pazartesi günü  çalan ilk ders zili ile başlayacak. Anaokullarının ve ilkokulların 5 Eylül Pazartesi günü alıştırma eğitimleri başlamıştı.
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARA TATİL TARİHLERİ
İlk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
YARIYIL TATİLİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde yarıyıl tatili 23 Ocak 3 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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