Okullar 12 Eylül Pazartesi günü açılacak. Yaz tatili bitti, ilçemizde 4680 temel eğitim öğrencisi ,1975 ortaöğretim öğrencisi olmak üzere toplamda 6655 öğrenci ve öğretmenler yeni 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına pazartesi günü çalan ilk ders zili ile başlayacak. Anaokullarının ve ilkokulların 5 Eylül Pazartesi günü alıştırma eğitimleri başlamıştı.
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARA TATİL TARİHLERİ
İlk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
YARIYIL TATİLİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde yarıyıl tatili 23 Ocak 3 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
İLK DERS ZİLİ 12 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ ÇALIYOR
Okullar 12 Eylül Pazartesi günü açılacak. Yaz tatili bitti, ilçemizde 4680 temel eğitim öğrencisi ,1975 ortaöğretim öğrencisi olmak üzere toplamda 6655 öğrenci ve öğretmenler yeni 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına pazartesi günü çalan ilk ders zili ile başlayacak. Anaokullarının ve ilkokulların 5 Eylül Pazartesi günü alıştırma eğitimleri başlamıştı.