KAYMAKAM ABACI 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK DERS ZİLİNDE HAKİMİYETİ MİLLİYE ORTAOKULU’NU ZİYARET ETTİ

Kaymakam Bekir Abacı, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının ilk ders zilinde İlçemiz Hakimiyeti Milliye Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Kaymakam Abacı , 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının öğretmenlerimize ve geleceğimizin teminatı öğrencilerimize hayırlı olmasını, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl olması temennisinde bulundu.

Ardından okul müdürü ve öğretmenleri ile bir araya gelen Kaymakam Abacı, okulun genel durumu hakkında bilgi aldı. Akabinde sınıfları ziyaret eden Kaymakam Abacı öğrencilerle bir süre sohbet ederek başarılar diledi.

Kaymakam Abacı’ya ziyaret esnasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın eşlik etti. Haber: Ali GEZER