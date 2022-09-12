KAYMAKAM ABACI’NIN 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MESAJI

Kaymakam Abacı yeni eğitim- öğretim yılında mesaj yayınladı. Kaymakam Abacı mesajında; “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşacağı yeni bir eğitim öğretim dönemine daha başlıyor olmanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz.Sevgili Öğrencilerimiz;

Sizlerin varlığı bizim en büyük gücümüz olacaktır. Kaliteli bir birey olarak yetişme hedefine ulaşmak için bütün öğretmenlerinizden olabildiğince bilgi edinmelisiniz. Bununla birlikte insanları sevip saymalı, paylaşmayı bilmeli, arkadaşlık duygularınızı geliştirmeli, topluma yararlı bir birey olmalısınız. Bu değerlere önem vereceğinizi biliyor ve yeni eğitim-öğretim yılında sizlere başarılar diliyorum.

Kıymetli Velilerimiz;

Saygıdeğer anne babalar; evlatlarınız bize emanettir. Evlatlarınız bizim çocuklarımız olarak huzurlu ve emin bir eğitim ortamında, çağdaş normlar temelinde eğitimlerini sürdüreceklerdir. Günümüzde olduğu gibi gelecekte de kendinizden daha çok önemsediğiniz evlatlarınızın kendilerine ve ülkemize faydalı bir insan olarak yetişmeleri için desteğinizi devam ettirmenizi arzu ediyor ve bütün velilerimize yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli Öğretmenler;

Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı hayata hazırlarken onları bilgiyle donatmadan önce onların millî ve manevî değerleri özümsemiş, evrensel ahlak normlarına uygun bir vatandaş olmalarını sağlamalıyız. Günümüzde bilgiye sahip olma, iktisadi hayatta ve toplumsal ilerlemede en belirleyici rolü üstlenmiştir. Teknolojik gelişmeler günümüzdeki yaşamımızın sınırlarını tayin etmekte, istikbalimizi biçimlendirmektedir. Bilginin sınırlarını daha da ileriye götürmek için sizlerin en uygun ortamı değişik eğitim-öğretim modellerinizle elde edeceğinize güvenim tamdır. Sizlere yürekten inanıyor, güveniyor ve başarılar diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle 2022-2023 eğitim-öğretim yılının velilerimize, öğretmenlerimize ve geleceğimizin teminatı evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyor, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl olması temenni ediyorum.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Merve TUZCIOĞLU