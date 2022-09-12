AK PARTİ İLÇE YÖNETİMİNDEN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ AYDIN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Ak Parti İlçe Yönetimi dün 2022-2023 Eğitim/Öğretim yılının başlaması münasebetiyle ilçemize yeni atanan Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın’a, tüm öğretmenler ve öğrenciler adına hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ilçemize yeni atanan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın’a çiçek takdim etti.

Aydın ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN