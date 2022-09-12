İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KADİR AYDIN’IN 2022-2023 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI MESAJI

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın 2022-2023 Eğitim- Öğretim Yılında mesaj yayınladı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın mesajında•;Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir AYDIN’ın İlköğretim Haftası mesajı:

Yeni bir eğitim öğretim yılına başladığımız bu anlamlı haftada, geleceğimiz olan çocuklarımızın, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve okullarına kavuşacak olmalarının heyecanını paylaşacağız.

Eğitimin öneminin bilindiği güzide ilçemiz Gelibolu’da evrensel değerlerin yanında milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, dünyada söz sahibi olacak nesiller yetiştirebilmek üzere bu ulvi sorumluluğu yerine getirmek için tüm milli eğitim camiası olarak görevimizi en iyi şekilde yapacağız.

Değerli öğrencilerimiz;

Sizler için başarılı, sağlıklı ve keyifle öğrenip büyüdüğünüz bir eğitim öğretim yılı dilerim.

Değerli velilerimiz;

Eğitimdeki işbirliği ve özverileriniz çocuklarımızın yolunu açacak, onlara güzel model olmanız geleceklerini aydınlatacaktır.

Değerli öğretmenlerimiz;

Tüm meslek yaşantınızda olduğu gibi bu yıl da özveri ile çalışacağınıza inancım tamdır.

Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Caner AKŞİT