NEDEN Mİ YAZMIYORUM?- Recep YÜZÜAK

1962 yılından bugüne kadar yazdıklarımın ciltleri 3×3 bir odayı tavana kadar doldurdu.İçerde masama bile yer kalmadı.Kime ne yazayım ki.?

60 yıldır yazdım da ne oldu? Bu dünyada ne İsa’ya ne Musa’ya yaranamazsın demiş düşünürün biri..Dürüst yazmanın bedelidir bu Türkiye’de .?

Okumuşu da aynı, cahili de aynı.İnsanoğlu ne garip bir yaratıktır ben 60 yıldır akıl sır erdiremedim.

Herkes beğenilmek ve övülmek istiyor.Ben tam 60 yıldır 40 bin sayfadan fazla yazdım 8 tane kitap çıkardım bir tanesi ilk baskıda 50 bin sattı 3.baskısı geliyor.

Bir son kitabımda tam 4 yıldır uğraşıyorum.Tam bitti dediğim anda bir belge geliyor, birkaç fotoğraf buluyorsunuz.Onlara da yer bulacaksın, o konuda mutlaka değişiklikler yapacaksınki işin ciddiyeti olsun.

Karar verdim artık, geri vites yok.Mutlaka bu kitapta doğum günüm olan 23 Mart’ta çıkacak ve bir jubile ile noktayı koyacağız artık.

Bu kitabın adı”Gelibolu 100 Yıl” yaşananlar yaşanmışlar, mahalle mahalle insanlar, doğrular yanlışlar, kentin tarihine ihanet edenler, Gelibolu’yu siyasi ihtirasları uğruna bozuk para gibi harcayanlar ..

Beyler, ağalar, çiftçiler, esnaflar, tüccarlar, işçiler ..1400’lü yıllardan başlayarak şehre gelenler, gidenler..

Türkler, Rumlar, Yahudiler, 1830-1887’de gelenler(93 Göçmenleri), 1924’te mübadele ile gelenler, 1950 – 51 ‘de gelenler, 1935’te gelenler, 1989’da gelenler…

Gelibolu’nun nüfus defterleri, ticaret hayatı gelenekleri, hepsi herşeyi ile ve herkesin kendini içinde bulabileceği bir eser olacak.

Kim beğnecek, kim eleştirecek umurumda değil.Sadece insanlarımızın artık geçmişlerine bakarak gelecekleri için gözlerini açmalarını ve bu dünyanın en güzel, en zengn şehrinde bugünkü gibi yaşamayacklarını fark etmelerini istiyorum.

Dünya miraslarına sahip bu kentin vizyonsuz insanlarla yönetilmeyeceğini anlamalarını istiyorum.

Bu şehri 5 zamana bölerek;

1- I.Dünya Savaşı öncesi Gelibolu

2- II.Dünya Savaşı’na kadar Cumhuriyetin ilk 10 yıllarında Gelibolu

3- 1950-1960 Yılları arası Gelibolu

4- 1962-2000 Yılları arası Gelibolu

5- 2000 sonrası Gelibolu olarak bir bakalım kimler yönetmiş bu şehri

Böylesine muhteşem bir şehir, geçmişleri olmayan tarih bilgileri bulunmayan Dünya kentlerinde ufukları olmayanların yönettiği bu muhteşem şehri hiç bir özelliği bulunmayan ama bugün muhteşem modern kentler haline gelen kentlerle bir karşılaştıralım da görüp bakalım bu halkımız kimleri , kimleri baştacı yapmış ve onlar bu şehre nasıl ihanetler yapmışlar bakalım Perşembe günü sürecek..