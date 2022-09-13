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Yaralı şah kartal tedavi edilip doğaya bırakıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle kırmızı listede bulunan Şah Kartal, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yaralı halde bulundu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi edilen kartal ve beraberindeki 2 şahin, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu’nun da katılımıyla doğaya bırakıldı.Haber: Caner AKŞİT

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