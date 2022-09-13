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2022 Açık Hava Türkiye Şampiyonası & Kulüpler Türkiye Şampiyonası¨ Sona Erdi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

2022 Açık Hava Türkiye Şampiyonası & Kulüpler Türkiye Şampiyonası¨ Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesislerinde 07-11 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşti.
Eren KIRCA
Gökay ALTINTAŞ
Noyan ÇERÇİ ‘ den oluşan makaralı yay erkek takımımız gençler Türkiye 2.si,
Yine aynı yarışmada makaralı yay büyük erkekler Türkiye 3.sü oldu.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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