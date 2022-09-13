O BUNU HEP YAPIYOR ..

Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak Belediye Başkanı olduktan 4 yıl sonra başlattığı “ Personele 5 Yıldızlı Tatil” programını bu yıl da uyguladı.

Kendisi de dahil olmak üzere tüm çalışan personelini 3 gün 5 yıldızlı otelde misafir ederek, bu yıl da programını aksatmadı.

On yıldır devam eden 5 yıldızlı tatil programı yine bu yıl Kuşadası Oquapark Fantasy ‘de yapıldı.

Geçtiğimiz hafta sonu cuma günü çalışan memurlarını, işçilerini ve onların ailelerini Kuşadası’ndaki 5 yıldızlı bu tatil beldesine götürerek, onları 3 gün 3 gece aileleriyle birlikte eğlenceli ve mutlu bir tatil yapmalarını sağladı.Bu konuda görüşlerini aldığımız Evreşe Belediye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak;

“ Her yıl 80 – 100 çalışanımızı 3 gün Kuşadası’nda 5 yıldızlı bir otelde ağırlayarak onların morel motivasyonlarını artırarak daha sağlıklı ve daha dinç olmalarına yardımcı oluyoruz.Bu tatilin ailelerin ve çocuklarının da katılımıyla yapılması çalışanlarımızı çok daha mutlu ediyor.” dedi .Haber : Seda LİMAN ZENGİN