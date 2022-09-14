ÇANAKKALE’YE 1250 KONUT

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hakkında açıklamalarda bulundu.“Milletimizin daha uyguna ev sahibi olması, ev fiyatı ve kira artışlarından en az şekilde etkilenmesi adına dev bir adım. İlk Evim İlk İş Yerim Projesi ile Türkiye genelinde 500 bin konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunulacak. Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren Yüzyılın Konut Projesi’nin yatırım bedeli yaklaşık 900 milyar TL. Ayrıca 100 bin yeni istihdam ve 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik hedefleniyor. İlk etap konutlarının azami 2 yıl içinde bitirilip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilmesi planlanıyor.

İlk Evim Sosyal Konut Projesi kapsamında TOKİ eliyle, Çanakkale Merkez’de 370, Ayvacık’ta 188, Biga/Karabiga’da 104, Ezine’de 348, Gelibolu’da 80 ve Gökçeada’da 160 konut inşa edilecek. Bu konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu bir şekilde inşa edilecek. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mıza, TOKİ’ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor; şimdiden Çanakkale’mize, hemşehrilerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu.