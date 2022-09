BİR TOPLANTININ ARDINDAN- Yeri Geldikçe – Recep YÜZÜAK

Önceki gün Bursa’da Basın İlan Kurumu’nun Bölge toplantıısındaydım. Dokuz ilin gazete sahiplerinin katıldığı toplantıda uzun yıllardır görüşemediğim meslektaşlarımla da bir araya gelip konuşmak, dertleşmek iyi oldu.

Toplantıya katılan yaklaşık 120’den fazla gazete sahiplerinin hepsinin ortak derdi aynı idi.

Artan kağıt fiyatları, ithalata bağlı kalıp, boya ve ilaç fiyatları ile elektrik, telefon, asgari ücret artışları karşısında gazetelerin sıkıntıları ve sancıları konuşuldu.

Devlet desteğinin azalması, kağıt yapan fabrikaların satılarak, yerlerine villalar, siteler kurulmasının ne kadar yanlış olduğu konuşuldu.

“Bugün her şeyi devlet mi yapacak.?” demenin ne kadar yanlış olduğu, sadece gazete kağıdında değil, eğitim- öğretim de de, kitap basımında da ne büyük sıkıntılara neden oluşunu konuştuk.

Bugün devletin kamu ilanları, kamulaştırma ilanları yayınlanmamasının yarattığı kamu kayıpları ile vatandaşın kayıplarına büyük sebep olduğu vurgulandı.

Digital medyadaki dezenfarmasyonun geldiği nokta sonucu yazılı basının baş ağrısı dile getirildi.

Bu konuya, ciddi bir kanunla müdahale edilmesi, eline her telefon alanın hiç bir yeterliliği, hukuki sorumluluğu olmadan emek sömürüsüne sebep oluşları konuşuldu, kanunun hızla en kısa zamanda çıkarılması istendi.

Kısacası bu toplantıda, öteki toplantılar gibi bir “GAZ” alma toplantısıydı dersek yanlış olmaz..

Her şeyin bir sıkıntısı varsa, bizde bu ülkede yaşadığımıza göre elbette bizim sektöründe sıkıntıları vardı.

Sayın Genel Müdürün ilk sözü en eski gazeteci olarak bana vermesi, ardından da diğer konuşmacıların belirtilen ana konularımızın merkezinden ayrılmadan toplantının tamamlanmasına neden oldu..

Bugün önceki günkü yazımın devamını özür dileyerek Pazartesi gününe erteliyorum .Yazımı tamamlarken çok önemli olduğuna inandığım bir cümle ile bitirmek istiyorum.

“Değişen bir şey yok, bu gidişle de olmayacak. Yayıncılıkta dezenformasyonun önüne geçilinmezse de bu halk lay – loy- lum- la daha çoookkk oyalanıp acı çekecek ve çekmeye de devam edecek mi” dersiniz.?