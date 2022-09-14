ilköğretim Haftası Kutlandı

İlçemiz Gazi Süleymanpasa İlkokulu’nda ‘İlköğretim Haftası’ Kutlama Programı yapıldı.

Programa Kaymakam Bekir Abacı, eşi Fendiye Büşra Abacı, Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, kurum müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program, öğrencilerin şiirlerini okuması ve gösterileri ile devam etti.

Programın akabinde Kaymakam Abacı,Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın okula yeni başlayan öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olması, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl olması temennisinde bulundular. Haber: Seda LİMAN ZENGİN