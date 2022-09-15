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Milletvekili Turan,Çardak’ın 15 Eylül 2022 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edilmesi üzerine açıklamalarda bulundu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çardak’ın 15 Eylül 2022 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edilmesi üzerine açıklamalarda bulundu.Türklerin Rumeli’ye geçtiği yer olarak tarihteki şanlı yerini alan Çardak’ın, her geçen gün potansiyelini artırdığını ifade eden Turan, “Çardak, kadim tarihiyle olduğu gibi, turizmiyle de önemli bir merkez. Cumhurbaşkanı kararıyla, Çardak Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edildi. Çardak’ın ekonomisine, istihdamına ve birçok sektöre katkı sunacak kıymetli bir adım. Çok hızlı bir şekilde hazırlık süreci yürütüldü. Yine ilk defa bir beldede Teknopark ilan edilmiş oldu. Bu önemli aşamanın, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamındaki hedeflere de katkı sunacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyor; Çardak’ımıza, Çanakkale’mize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu.

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