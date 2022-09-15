CHP İLÇE BAŞKANLIĞI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN AHİLİK HAFTASI ZİYARETİ

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Yönetim Kurulu üyeleri ahilik haftası dolayısıyla Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na ziyarette bulundu.CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak yaptığı açıklamada; “ Kardeşlik, cömertlik, dürüstlük ve paylaşmayı simgeleyen Ahilik Haftası dolayısıyla; Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant’ı CHP İlçe Başkanlığı olarak , Yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte ziyaret ederek, emekleriyle ekonomiye güç katan tüm esnaf ve sanatkârlarımızın haftasını kutladık.”ifadelerine yer verdi. Haber:Merve TUZCIOĞLU