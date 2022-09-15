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CHP İLÇE BAŞKANLIĞI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN AHİLİK HAFTASI ZİYARETİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Yönetim Kurulu üyeleri ahilik haftası dolayısıyla Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na ziyarette bulundu.CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak yaptığı açıklamada; “ Kardeşlik, cömertlik, dürüstlük ve paylaşmayı simgeleyen Ahilik Haftası dolayısıyla; Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant’ı CHP İlçe Başkanlığı olarak , Yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte ziyaret ederek, emekleriyle ekonomiye güç katan tüm esnaf ve sanatkârlarımızın haftasını kutladık.”ifadelerine yer verdi. Haber:Merve TUZCIOĞLU

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