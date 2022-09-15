GELİBOLU SOSYAL DAYANIŞMA MERKEZİ ALAEDDİN VE CAMİKEBİR MAHALLESİNDE BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU

Gelibolu Sosyal Dayanışma Merkezi Aleadiin Mahallesi ve Camikebir Mahallesi’nde bilgilendirmede bulundu.Yapılan açıklamada; ““Camikebir ve Alaaddin Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımıza açılacak olan kurslarımız ve yıl içerisinde yapmayı planladığımız faaliyetler hakkında bilgiler verip, kayıt yaptırmak isteyen bayanlarımızın kurs başvurularını alarak, kurs merkezimizi ve kurslarımızı tanıtan broşürlerden dağıttığımız saha çalışmalarımızdan bazı kareler.” İfadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN