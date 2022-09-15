AK PARTİDEN TAYFUR KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULUNA ZİYARET

Gelibolu AK Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Yönetim Kurulu Üyeleri ilçemize bağlı Tayfur Köyü’nde bulunan İlkokula ziyarette bulundu. Yaptıkları açıklamada; “2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının ilk haftasında Tayfur Köyü İlköğretim Okulunu ziyaret ettik.

Kadın kollarımız ile birlikte minik öğrencilerimize hediyelerini takdim ederek kendilerine ve öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledik.” İfadelerine yer verdi.Haber: Hilal GEZER