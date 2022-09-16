KAYMAKAM ABACI’NIN KATILIMIYLA “ÖNCE YAYA” UYGULAMASI YAPILDI

Karayolları Eylem Planı çerçevesinde İlçemizde “Önce Yaya” uygulaması yapıldı. Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen etkinliğe Kaymakam Bekir Abacı katıldı.

Yaya geçitlerinde sürücülere bilgilendirme yapan Kaymakam Abacı; trafikte yayaların kırmızı çizgimiz olduğunu belirterek, bu konuda gerekli hassasiyeti gösteren sürücülerimize teşekkür ediyoruz ve bu konunun her zaman takipçisiyiz ifadelerini kullandı. Haber: Caner AKŞİT