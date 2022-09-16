VAKIFBANK GELİBOLU ŞUBE MÜDÜRÜ GÜNAY’DAN ÖZACAR’A ZİYARET

Vakıfbank Gelibolu Şube Müdürü olarak atanan Aydın Günay, Özacar’a nezaket ziyaretinde bulundu.Özacar; “Vakıfbank Gelibolu Şube Müdürü olarak atanan, tanışma ve nezaket ziyaretleri kapsamında çalışma arkadaşları ile birlikte bizleri makamımızda ziyaret eden Aydın Günay’a “güzel şehrimize hoşgeldiniz” diyor, yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Merve TUZCIOĞLU