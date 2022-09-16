GÜNCEL HABERLER 

VAKIFBANK GELİBOLU ŞUBE MÜDÜRÜ GÜNAY’DAN ÖZACAR’A ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Vakıfbank Gelibolu Şube Müdürü olarak atanan Aydın Günay, Özacar’a nezaket ziyaretinde bulundu.Özacar; “Vakıfbank Gelibolu Şube Müdürü olarak atanan, tanışma ve nezaket ziyaretleri kapsamında çalışma arkadaşları ile birlikte bizleri makamımızda ziyaret eden Aydın Günay’a “güzel şehrimize hoşgeldiniz” diyor, yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Merve TUZCIOĞLU

Bunları da sevebilirsiniz

ÖZACAR : İSTİKLAL MARŞININ KABULÜNÜN 100.YILI KUTLU OLSUN

buyukzafer 0

Şarköy’de Trafik Kazası 4 Yaralı

buyukzafer 0

Denetimler Yüzümüzü Güldürdü

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.