BOĞAZİÇİ GAYRİMENKUL’UN AÇILIŞI YAPILDI

Muhittin Reis Caddesi’nde davetlilerin katılımı ile Dilara Dinler Cavaş ve Ayşen Sezer Küçük ortaklığında hizmete giren “Gelibolu Boğaziçi Gayrimenkul” isimli işyerinin açılış programına Belediye Başkan Vekili Zafer Mete, Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü,CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Aysun Tarıman,İYİ Parti İlçe Başkanı Hakan Alış, ilçemiz esnafları , aileleri ve sevdikleri katılarak, işyerinin hayırlı ve uğurlu olmasını dilediler.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN