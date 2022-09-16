19 EYLÜL’DE GAZİLER GÜNÜ ANMA PROGRAMI YAPILACAK

19 Eylül Pazartesi günü Gaziler Günü Anma Programı icra edilecek.Gaziler Günü Anma Programı 2.Kolordu Karargah Binası önünde bulunan tören alanında saat 11:00’da 2.Kolordu Komutanlığı’nın, Gelibolu Kaymakamlığı’nın ve Gelibolu Belediyesi’nin Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayacak.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Gelibolu Şubesi Başkanlığı tarafından görevlendirilecek Gazi üye tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirilecektir.

Törenin devamı Gelibolu Şehitliğinde icra edilecek.Gelibolu Şehitliğinde Kaymakam Bekir Abacı anı defterini imzalayarak, en yaşlı gazimize çiçek sunacaktır.

İlçe Müftülüğünce görevlendirilecek bir personel tarafınan Şehit ve Gazilerimiz için dua okutulacak.

Şehitlerimizin kabristanlarına karanfil sunumunun ardından tören sona erecektir.

Törenin sona ermesinin ardından Hamzakoy Askeri Tesislerinde Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Gazilerimize ve diğer katılımcılara yemek ikramı yapılacaktır.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN