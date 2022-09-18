Troya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri çerçevesinde Gelibolu Mevlevihanesinde düzenlenen “Bizim Yunus” isimli tiyatro gösterisini Kaymakam Bekir Abacı, İl Genel Meclisi Üyesi ve Ak Parti İlçe Başkanı Serhad ürücü, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi.
Tiyatro gösterisi büyük beğeni kazandı.
Troya Kültür Yolu Festivali etkinleri çerçevesinde Pazar günü saat 21:00 da Gelibolu Mevlevihanesinde Sema Mukabelesi düzenlendi
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
TROYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ ÇERÇEVESİNDE GELİBOLU MEVLEVİHANESİNDE TİYATRO GÖSTERİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Troya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri çerçevesinde Gelibolu Mevlevihanesinde düzenlenen “Bizim Yunus” isimli tiyatro gösterisini Kaymakam Bekir Abacı, İl Genel Meclisi Üyesi ve Ak Parti İlçe Başkanı Serhad ürücü, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi.