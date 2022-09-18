KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN İÇİN YARDIM KOLİLERİ HAZIRLANDI

Pakistan’da meydana gelen sel felaketinden etkilenen afetzedelere yardım eli uzatmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan yardım kampanyası için İlçemizde toplanan aynî yardımlar Ankara’ya gönderilmek üzere hazırlandı.

Kaymakam Bekir Abacı, bu anlamlı yardımın hazırlanmasında emeği geçen esnaflarımıza, Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına ve Gelibolu Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına teşekkürlerini iletti.

Haber: Hilal GEZER