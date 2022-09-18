YERİ GELDİKÇE-NEREDE KALMIŞTIK.?-Recep YÜZÜAK

Haa! Bakalım bu tarih ve tabiat zengini kentimizi 1925 lerden itibaren kimler yönetmişler ve hangi muhteşem hizmetleri bırakmışlar.

Merhum hocaların hocası, Çanakkale ve İstiklal Harbi gazisi büyük eğitimci ve tam 55 yıl ilköğretime müfettiş olarak hizmet eden Ethem ÖVÜL Hocam o yıllarda Osmanlıca tuttuğu notlarında (1)

İstiklal Savaşı öncesi ve sonrasında Gelibolu’yu anlatırken Belediye kurulduktan sonra 1950’ye kadar da çok büyük hizmetler yapıldığını yazıyor.Bilhassa 1938 – 44 yılları arasında 2.Kolordu’nun hem Gelibolu’ya hem de Bolayır’a güzel hizmetler kazandırıldığına dikkat çekiyor..

Benim 1950’ye kadar olanları tanıtmam saçmalık olur.Sonuçta 1950 yılında ben 6 yaşında idim.1948’de babam Karaman Kahvesi’ni yaptırdığında 1948’e kadar eski adı Taşçılar Caddesi, şimdi ise gazetemizin yıllarca yazması sonucu yeni adı Atatürk Caddesi olan Cadde üzerinde şimdi Ertem – Sönmez İş Hanının bulunduğu yerde Mayer Kara’nın dükkanıyla karşı karşıya yanımızda da avramın çocuklarının bakkal dükkanı bitişikti.Babamın orada 4 koltuklu zamanının en şık berber dükkanı vardı.Bunu çok iyi hatırlarım. Çıraklar bazen de kalfamız olan Çakal Mustafa Abi beni alıp dükkana götürürdü.

1949’da da kahvenin yanına bir berber dükkanı yapılınca 1949’da oraya taşındık.5-6 yaşlarındaydım.Allah’a şükürler olsun bugün yaşamış gibi hatırladıklarım çok çok çookk çookktur..

1946’dan sonra azgınlaşan siyaseti nasıl hatırlamam 1950 seçimlerinde kahveye bitişik evimizde akşam yemeği yerken kahveye dalan bir sarhoş güruhu nun kahvedeki Atatürk ve İsmetPaşa resimlerini indirtmek için kuduz köpekler gibi iki tarafı cam olan kahvede cam bırakmadıklarını..

Babama ustalık yapan ve sonra da babamın kendisini hiç yanından ayırmadığı 68 yaşındaki Hasan Tezdoğan’ın elindeki balta sapıyla saldırganlara saldırmasını, babamın elindeki sandalye parçalanıncaya kadar kafa , göz saldırganları engelleyişini nasıl unuturum ki..

Yukarı Mahalle ile aşağı mahallenin sarhoşlarını meyhanelerde içirip, kaymakam bayırından aşağı salıp arkalarından emir verenleri nasıl unuturum ki..?

İşte ben bu yüzden bu konuda 1955 ‘e kadar olan Belediye Başkanlarına ait neler yapılıp, yapılmadığını onların hizmetlerini değerli hocamın Ethem Bey’in bana bıraktığı Osmanlıca yazılmış notlarından ve Allah uzun ömürler versin kibar insan, beyefendi sayın Akın Çakmak Abimden aldığım bilgilerle sizlere yazacağım.

Bu arada esnaftan bazı abilerimizin de o dönemde Belediye Meclislerinde hizmet almış olmalarından kaynaklı önemli bilgiler verdiler, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum.

1950 yılına kadar uzun yıllar Belediye Başkanlığı yapan

merhum Raif Güven Bey’dir.

Raif Bey kibar, efendi zamanına göre kültür birikimi yüksek bir kişiliğe sahipltir.Onun çocuklarından biri olan İhsan Güven Bey’de 1963 Belediye seçimlerinde CHP’den Belediye Başkanı adayı olmuştu.Gelibolu’da ilk üniversite mezunu aday olarak da bilinir.

Raif Bey zamanında bakın hangi hizmetler yapılmış.

1.Dünya Savaşı’nda en çok bombalanan bu şehirdir.Burada bulunan 3 büyük hedef vardır.2.Kolordu Karargahı ve askerin ekmeğinin ununu sağlayan iki büyük un fabrikası bunların biri şimdiki oto garajının olduğu yerdedir diğeri de şimdiki noter binasının olduğu yerdir.Bu hedefleri vurabilmek için bu şehre günlerce, binlerce kez Saros’daki o devasa savaş gemilerinden bombalar yağdırılmıştır.

Aslında bu şehir gazi şehirdir, bunu gerçekten biliyor musunuz.?

Merhum Ethem ÖVÜL Bey’in hem Çanakkale Savaşlarında hem de İstiklal Savaşı’nda tuttuğu notlarıyla beraber Gelibolu’daki notları merhumun iki kızı hanımefendiler tarafından bana verildi.Ben de şimdi onun adına o notlardan bir küçük Gelibolu ile ilgili kitapçık hazırlayacağım.Çarşamba günü sürecek.