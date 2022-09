ŞEHİTLERİMİZ ve GAZİLERİMİZ ANILDI

İlçemizde 19 Eylül Gaziler Günü 2. Kolordu Karargahı önünde düzenlenen tören ile kutlandı.

Tören Gelibolu Belediyesi’nin, Gelibolu Kaymakamlığının ve 2.Kolordu Komutanlığının Atatürk Anıtı önüne çelenk sunma ile başladı..Program saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla devam etti.Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kıbrıs Gazisi Emekli Astsubay Aslan Gani Öztürk yaptı.Gazi Öztürk konuşmasında; “Bugün 19 Eylül Gaziler Günüdür.Muharip Gazi, harbe katılıpta harpten sağ olarak dönen savaşmış kahramandır.En büyük gazi, bu ünvanı 19 Eylül 1922 tarihinde TBMM’nin kararı ile alan vatanın kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘tür.2002 yılında çıkartılan yasa ile 19 Eylül Gaziler Günü olarak kabul edilmiştir.

Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış “Türk Milleti” İşgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir.Bu nedenle tarihinde bu uğurda çok savaşlar yapmış bir çok insanın şehit ve gazi olarak vermiştir.Birinci Dünya harbinde Çanakkale’de büyük bir destan yazılmış, ardından 1.Dünya Savaşı’ndan sonra cennet vatanın topraklarını işgal eden, işgal güçlerine karşı Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde şerefli bir kurtuluş mücadelesi vermiş “Ya İstiklal Ya Ölüm” demiştir.

Türk tarihi böyle kahramanlık günleri ile doludur.Kahramanlık günlerini şehit ve gaziler tek tek birer onur abidesidir.”

Vatan uğruna ölümü göze almış kahraman Türk Ordusu , daha sonra Dünya barışını korumak için bir çok ülkede görevler almıştır.

1950-1953 yılları arasında barış için Kore’de savaşmış 1974 yılında soydaşlarımızı yok olmaktan kurtarmak için “Kıbrıs Barış Harekatını” gerçekleştirmiştir.

15 Temmuz 2016 yılında devletimizi ele geçirmeye kalkışan emperyalist güçlere hizmet eden hain FETÖ örgütü, halkımızın üzerine uçak, tank gibi ağır silahlarla ateş açıp 250 vatan evladının ölümüne, 2176 vatan evladınında yaralanmasına sebep olmuştur.

Vatanını seven halkımız, polisimiz, askerimiz bu canilerle canı pahasına savaşarak, tün Dünyaya vatanı söz konusu olduğunda canını seve seve feda edeceğini göstermiştir.

Şehit ve gazilerimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşlarıdır.Gazilik ömür boyu taşınacak bir şereftir.”Toprağı vatan, milleti ulus yapan” değerdir.Vatan savunmasında nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir.”

Dün olduğu gibi bugünde aziz ve yüce vatanın bölünmez bütünlüğüne, ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya , canımızı feda etmeye hazırız.

Türk Halkının azim ve kararı her türlü zorluğu yenmeye Türkiye Gaziler ve Gazilik makamı ile ilgili en güzel sözleri kendisi de gazi olan Mustafa Kemal Atatürk söylemiştir.

Dış düşmanlara ve onların teki iş birlikçilerine karşı savaşarak, vatanını korumuş mücadele etmiş ve gazi olmuş tüm Gazilerimizin Gaziler Gününü kutluyor onlara saygı ve selamlarımızı sunuyoruz.”ifadelerine yer verdi.

Gazi Gani Öztürk’ün konuşmasının ardından öğrenciler şiirlerini okuyarak, buradaki program sona erdi.

Ardından anma programı Gelibolu Şehitliğinde devam etti.Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan program , Kaymakam Bekir Abacı’nın anı defterini imzalamasıyla , şhitlerimiz için okunan duaların ardından, şehitlerin kabristanlarına karanfil sunumuyla sona erdi.

Buradaki törenin ardından gazilere ve ailelerine yemek ikramı ile program sona erdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN