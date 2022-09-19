AYVACIK’TA HALUK LEVENT RÜZGÂRI ESECEK

Ayvacık Belediyesi, Ayvacık’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’ncü yıl dönümü sebebiyle ilçede birtakım etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler kapsamında ünlü sanatçı Haluk Levent ilçede sahne alacakÜnlü sanatçı Haluk Levent, 21 Eylül Çarşamba saat 21:30’da Panayır Yeri Alanı’nda sahne alacak. Konsere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Ayvacık halkını konsere davet ederek, “21 Eylül Çarşamba günü Ayvacık’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılına özel düzenlenecek Haluk Levent konserine tüm halkımız davetlidir.” ifadelerini kullandı.