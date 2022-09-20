19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA GAZİLERİMİZ ZİYARET EDİLDİ

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle, İlçemizde ikamet eden 46 Gazi; 2. Kolordu Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ziyaret edildi.

Ziyaretler kapsamında; Kaymakam Bekir ABACI, Camiikebir Mahallesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Mustafa VARIŞ ve Kıbrıs Gazisi Kerim ALTINIŞIK ile Alaeddin Mahallesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Ayhan YÜKSELEN’i ve kıymetli ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Gazilerimizle bir süre sohbet eden Kaymakam ABACI; “Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden canını ortaya koyarak mücadele eden gazilerimiz ve onların kıymetli aileleri için ne yapsak azdır. Aziz vatanımızın bekası için canlarını hiçe sayan tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize ise sağlık ve afiyet diliyorum” ifadelerini kulandı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN