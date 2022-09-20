Gaziler Öğrencilerle Bir Araya Geldi

19 Eylül Gaziler Günü dolayısı ile Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu yönetiminin davetlisi olarak okula gelen ve öğrencilerle bir araya gelen Gaziler, hem gazilik hem de vatan sevgisi hakkında öğrencilere ders verdiler.Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik ünvanının verilmesinin yıl dönümü her yıl Gaziler günü olarak kutlanıyor. Bu kapsamda 19 Eylül’de gerçekleştirilen Gaziler Gününde Gelibolulu Gaziler Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi. İlçede yaşayan Kıbrıs Gazisi Yılmaz Çalışkan, Güneydoğu gazileri Ahmet Bozkurt ve Ahmet Barış, okul yönetiminin daveti üzerine öğrencilerle buluştu. Gaziler, öğrenciler vatan sevgisinin yanı sıra mücadele yıllarındaki Kıbrıs Barış Harekatı ve Güneydoğudaki mücadeleler hakkında bilgiler verdi. Ayrıca Gazilik ünvanını şerefi ve hizmetleri hakkında da bilgiler veren Gazilere, Okul yönetimi tarafından takdim edilen çiçeklerle teşekkür edildi. Haber: Caner AKŞİT