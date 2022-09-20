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İLÇE MÜFTÜLERİ TOPLANTISI YAPILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu İlçe Müftüsü Mustafa Turgut’un da katıldığı Çanakkale Müftülüğü İlçe Müftüleri toplantısı Çan ilçesinde gerçekleştirildi.
İl Müftüsü Şükrü Kabukçu başkanlığında düzenlenen toplantı da; 2022 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Etkinlikleri, Mevlid-i Şerif’i Güzel Okuma Yarışması, Ürünlerin Zekatı, Camilerin Temizlik ve Bakımı gibi konular ele alındı. Haber:Hilal GEZER

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