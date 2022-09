AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ VE ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ BÜLENT TURAN BİGA’DA İŞ YERİ AÇILIŞINDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga’da Av. İlknur Gürşen’in hukuk bürosu açılışına katıldı. İşyeri açılışında açıklamalarda bulunan Turan, “TBMM’nin tatile girmesiyle yaz dönemi boyuna şehrimizin her noktasında hemşehrilerimizle bir araya gelmek için yoğun bir mesai harcadık.Geçtiğimiz hafta, örnek bir etkinlik olan motosiklet festivalindeydik, bugün yine kıymetli bir meslektaşımızın iş yeri açılışı ve ardından da ilçemizin 100’üncü Yıl Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında düzenlenen güreş müsabakaları için buradayız, ay sonunda da 16’ncısı gerçekleşecek olan Tarım Fuarı için yine ilçemizde olacağız. Bu bağlamda şehrimizin her köşesinin sahip olduğu gibi bizler için ayrı bir değere sahip olan milli mücadelemizin en önemli kentlerinden, Mehmet Çavuş’un kenti Biga’mızda da programlarımıza devam ediyoruz.” dedi.

Açılışların, kültürel etkinliklerin bir şehir için ayrıca önemli olduğunu vurgulayan Turan, “Kültür ve Turizm Bakanımız Sn. Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte, bakanlığımızın öncülüğünde organizasyonu yapılan ve Türkiye’ye örnek bir proje olan Troya Kültür Yolu Festivali’nin açılışını yaptık. 10 günlük bir süre zarfında Çanakkale’mizde 40 ayrı noktada 1000’den fazla sanatçının katılımıyla 100’den fazla etkinlik yapılacak. İlk günün akşamında Anadolu Hamidiye Tabyalarında gerçekleşen konserde 25 bini aşkın hemşehrimizle beraberdik, Biga’mızda da 3 ayrı noktada etkinliklerin gerçekleşeceği bu festivali ayrıca kıymetli buluyoruz.” şeklinde konuştu.

ŞEHRİMİZE BORCUMUZ VAR

Hemen her konuşmasında “şehrimize olan borcumuzu ödemek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” ifadelerini yineleyen Turan, “Ankara’daki programlarımızın ardından Cuma günü yeniden şehrimizde olacağız. Bayramiç’te gerçekleşecek olan küçükbaş hayvancılık panayırının ardından Gelibolu’muzda doğalgaz temel atma törenimizi gerçekleştireceğiz. Zaman zaman yaşanılan ekonomik sıkıntıların farkındayız ancak bunlar bizim çalışmalarımızı gerçekleştirmemize engel değil. Çarklar dönmeye devam ediyor, bizler de vaatlerimizi yerine getirmek için durmadan çalışıyoruz. Gümüşçay ve Karabiga beldelerimizdeki doğalgaz çalışmaları başta olmak üzere Biga’mız için de hemen her konuda belediyelerimize destek olmaya, halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz.” ifadelerine yer verdi. Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuşmasının sonunda hukukçuluk mesleğinin toplumdaki adaleti tesis etme anlamında çok kıymetli olduğunun ve tıpkı sağlık çalışanları gibi ayrıca bir yere sahip olduğunun altını çizerek iş yeri açılışı yapılan Av. İlknur Gürşen’e hayırlı olsun temennisinde bulundu.