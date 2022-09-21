TURAN BİGA’DA KLASİK OTOMOBİL SERGİSİNİ ZİYARET ETTİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında Biga’da bir dizi program gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi. Bir iş yeri açılışı gerçekleştirerek ardından Biga Belediyesi tarafından organize edilen yağlı güreş müsabakalarına katılan Turan, er meydanındaki kıyasıya mücadelelerin ardından Biga Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde gerçekleştirilen klasik otomobil sergisini ziyaret etti.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen klasik otomobil sergisinde, 1948-1976 yılları arasında üretilen 37 araç halkın beğenisine sunuldu. Sergi hakkında konuşan Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Bugün, her geçen gün daha da fazla gelişen, hizmet etmek için durmadan çalıştığımız Çanakkale’mizin en büyük ilçesi ve bizler için de ayrıca bir öneme sahip olan Biga’mızdayız. Gerçekleştirdiğimiz bir iş yeri açılışının ardından yağlı güreşlerin ruhuna yakışır mücadelelerle pehlivanlarımızın er meydanında kozlarını paylaşmalarına tanıklık ettik. Burada da İstanbul’dan gelen misafirlerimizin orijinalliği bozulmamış, neredeyse ilk günkü gibi korudukları klasik araçlarını görme imkânı bulduk. Tabii, birbirinden güzel bu nadide otomobillerin arasında gezerken bir yandan da geçmişe kısa bir yolculuk yaptık, çocukluk yıllarımız gözümüzün önüne geldi. Klasik araçlarla uğraşmak, ilgilenmek güzel olduğu meşakkatli de bir uğraş. Burada bir tarih, bir kültür devam ettiriliyor. Bu bağlamda klasik araçlar, sadece sahip oldukları estetik güzellikleri ve maddi değerleriyle değil taşıdıkları ruh ve tarihle manevi anlamda da çok kıymetli. Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde emekleri olan Biga Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan’a, aslen Bigalı olan hemşehrimiz İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyesi Hakan Sansar’a ve katılımlarıyla ilçemizde farklı bir atmosfer oluşturan araç sahiplerine, dernek üyelerine dernek başkanımız Hakan Arvay nezdinde teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Ziyareti esnasında aslen Bigalı olan dernek üyesi Hakan Sansar’a ait aracın direksiyonuna da geçen Turan, sergiyi ziyaret eden vatandaşlarla da bir araya geldi