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MERVE İÇİN YARDIM GECESİ DÜZENLENECEK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

23 Eylül Cuma günü Düşevi’nde “Merve’nin Düş’ü”Yardım Gecesi adı altında hepsi birbirinden değerli solistler SMA Tip1 Hastası prensesMerve’nin düşleri için düş sahnesinde şakılar söyleyecekler.
Sizlerde o gecenin gelirine katkıda bulunmak için yardım gecesine katılabilirsiniz.
Rezervasyon: 0536 792 46 97
Haber : Hilal GEZER

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