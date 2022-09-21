23 Eylül Cuma günü Düşevi’nde “Merve’nin Düş’ü”Yardım Gecesi adı altında hepsi birbirinden değerli solistler SMA Tip1 Hastası prensesMerve’nin düşleri için düş sahnesinde şakılar söyleyecekler.
Sizlerde o gecenin gelirine katkıda bulunmak için yardım gecesine katılabilirsiniz.
Rezervasyon: 0536 792 46 97
Haber : Hilal GEZER
MERVE İÇİN YARDIM GECESİ DÜZENLENECEK
23 Eylül Cuma günü Düşevi’nde “Merve’nin Düş’ü”Yardım Gecesi adı altında hepsi birbirinden değerli solistler SMA Tip1 Hastası prensesMerve’nin düşleri için düş sahnesinde şakılar söyleyecekler.