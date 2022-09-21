MERVE İÇİN YARDIM GECESİ DÜZENLENECEK

23 Eylül Cuma günü Düşevi’nde “Merve’nin Düş’ü”Yardım Gecesi adı altında hepsi birbirinden değerli solistler SMA Tip1 Hastası prensesMerve’nin düşleri için düş sahnesinde şakılar söyleyecekler.

Sizlerde o gecenin gelirine katkıda bulunmak için yardım gecesine katılabilirsiniz.

Rezervasyon: 0536 792 46 97

Haber : Hilal GEZER