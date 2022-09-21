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YEŞİL ALANLAR ARTIYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizin yeşil alanlarını arttırıyor, Gelibolu Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri , dokusuna uygun çiçek, fidan ve yetişkin ağaçları toprakla buluşturmaya devam ediyor. Ekiplerile daha önce yerlerini belirlenen refüj ve farklı noktalar için 14 adet palmiye ağacının dikim çalışması hafta sonuna kadar tamamlanmış olacak.
Haber: Ali GEZER

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