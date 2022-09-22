YAŞLI SAĞLIĞI ALZHEİMER

İlçe Sağlık Müdürlüğü Dünya Alzheimer Günü dolayısıylafarkındalık bilgilendirmesinde bulundu.Yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere; çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan, günlük yaşam aktivitelerini etkileyen İlerleyici bir beyin hastalığıdır.

Alzheimer Risk Faktörleri

* İleri yaş

* Ailede Alzheimer hastası olması

* Bazı yatkınlık genlerine sahip olma

* Düşük eğitim seviyesi

* Ciddi kafa travması geçirmiş olmak

* Kadın cinsiyet

* Depresyon

* Aluminyum, bakır, demir, çinko gibi ağır metallerle intoksikasyon

* Hipertansiyon

Alzheimer Hastalığı Nedir, Neden olur?

Beynin bazı bölgelerinde proteinler biriktiği için beyindeki sinir hücreleri hasar görür, haberci kimyasal maddeler azalır Sonuçta, bellek ve öğrenme gibi zihinsel beceriler bozulmaya başlar.

Alzheimer Hastalığı Kimlerde ve Ne Sıklıkta Görülür?

Alzheimer hastalığı genellikle yaşlılıkta ortaya çıkan bir hastalıktır. 65 yaşın üzerinde 10 kişiden birinde, 85 yaşın üzerinde iki kişiden birinde görülür. Tüm dünyada 20 milyona yakın Alzheimer hastası bulunmaktadır. Kadınlarda ve erkeklerde hemen hemen aynı oranda görülür. Alzheimer hastalığı bulaşıcı ve kalıtsal bir hastalık değildir. Ancak düşük oranda ailesel bir yatkınlık olabileceği düşünülmektedir.

Alzheimer Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

* Zihinsel bozukluklar

* Genellikle ilk belirtisi unutkanlıktır.

* Öğrenme güçlüğü

* Konuşma bozukluğu

* Yolunu kaybetme

* Kişileri tanıyamama

* Karar verme güçlüğü

* Davranışsal bozukluklar

* Huzursuzluk

* İlgisizlik

* Saldırganlık

* Uyku bozukluğu

* Amaçsız dolaşma

* Hayaller görme

* Depresyon

Alzheimer Hastalığı Nasıl Seyreder?

Alzheimer hastalığı yavaş ilerleyen, ancak zaman içinde günlük yaşamı etkileyerek, hastayı geri dönüşsüz bir şekilde bakıma muhtaç bırakan bir hastalıktır. Hastalığın seyri genel olarak üç evreye ayrılabilir: Başlangıç evresi Orta evre ve İleri evre

Başlangıç evresi

* İsimleri, tarihleri unutma

* Yolunu şaşırma

* Kelimeleri bulamama

* İşine, çevresine ilgisizlik

* Hastalığını kabul etmeme

Orta evre

* Belirgin unutkanlık

* Kişileri tanıyamama

* Yıkanma, giyinme gibi gündelik işlerde yardım ihtiyacı

* Hayaller görme, depresyon gibi ruhsal bozukluklar

İleri evre

* Aile üyelerini tanıyamama

* Yemek yemede, yürümede güçlük

* İdrarının, dışkısını tutamama

* Ciddi davranış bozuklukları

Her gün egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, sigaradan uzak durmak, olumlu şeyleri düşünmek, zihni aktif tutmak, sosyalleşmek sizi Alzheimer hastalığından uzak tutar!

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