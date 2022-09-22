AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ VE ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ BÜLENT TURAN ÇANAKKALE’DE ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen ile birlikte Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünü ziyaret etti,, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren kurum hakkında bilgi alan Turan, Gıda Kontrol Laboratuvarı Kurum Müdürü Menderes Koşuncu ve birim sorumluları ile mühendisler eşliğinde kurumun faaliyetlerini inceledi.Kurum hakkında bilgi veren Müdür Koşuncu; “Müdürlüğümüzde bulunan 7 adet laboratuvarda toplam 349 farklı analiz yapabiliyoruz. İlk defa 2009 yılında almış olduğumuz akreditasyon belgemizle 2022 yılı ilk 6 ayı itibariyle 72 farklı akredite analiz gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Akreditasyonumuz kapsamında 2022 Ekim ayı itibariyle zeytinyağı ve yaş meyve-sebze alanındaki analiz çeşitlerinde 3 farklı analiz grubunu daha çalışma kapsamımıza alacağız. Ayrıca Müdürlüğümüze, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından aynı hizmet konularında araştırma projesi yapma yetkisi verilmiş olup bu alandaki faaliyetlerimizi de sürdürmekteyiz. Bu kapsamda, kurumumuzda birçok proje yürütülmüş ve tamamlanmış olup son yıllarda “Bozcaada, Gökçeada Çiçek ve Biga Püren Ballarında Polen İçeriği ve Duyusal, Fiziksel, Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi” isimli projeyi yürütmekteyiz. Tamamlandığında bölge de üretilen ballarımıza coğrafi işaret almak için ilgili kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabileceklerdir. 2022 yılı Ocak ayından bugüne kadar Kurumumuz görev alanımıza giren; gıda, yem ve su örneklerinde; Denetim, İthalat, İhracat, Özel İstek ve Resmi İstek kapsamında toplam 2.252 numunede 126.028 analiz gerçekleştirilmiştir.” şeklinde bilgilendirmede bulundu.

Kurum hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından laboratuvarları gezerek kurum çalışmalarını inceleyen Grup Başkanvekili Turan, kurum ve yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Turan; “Yaz dönemi boyunca şehrimizin her ilçesinde her köşesinde vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, kamu kurum ve kuruluşlarımızla görüşerek sorun ve talepler doğrultusunda nasıl daha iyi hizmet edebiliriz sorusunu cevaplandırmaya gayret gösteriyor, programlarımıza devam ediyoruz. Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğümüz, hem özel hem de kamu kuruluşları arasında hizmet alanıyla ilgili Çanakkale’de faaliyet gösteren tek kuruluş olmakla beraber Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olarak ülkemiz genelinde faaliyet gösteren 41 kamu laboratuvarından biridir. Kurumumuzun ayrıca Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu ve Endonezya başta olmak üzere diğer ülkelere yapılan ihracatlarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilen az sayıda kamu laboratuvarından biri olmasının da ayrıca önem arz ettiğini düşünüyoruz. Birçok farklı alanda analiz gerçekleştirebilen laboratuvarımız, faaliyet alanları kapsamında sadece toplum sağlığına sağladığı faydalarla değil aynı zamanda Çanakkale gibi gıda üretimiyle öne çıkan şehirler için oldukça önemli olan coğrafi işaret tescili konusundaki payı ile de kıymetli kurumlarımızdan birisidir. Kurum Müdürümüz Menderes Koşuncu nezdinde, ziyaretimizde bizlere eşlik ederek, kurumumuz hakkında bilgilendirmelerde bulunan birim sorumlularımız, mühendislerimiz ve tüm kurum çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.