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GELİBOLU AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLIĞINA ENGİN SÜER ATANDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal yaptığı açıklamada;
“Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız tarafından Gelibolu İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Engin Süer kardeşimiz atanmıştır. Görevi devreden Fırat Doğan Yıldız kardeşimize çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.Gelibolu İlçemize hayırlı olsun. En Güçlü Destek Gençlerden Gelecek.” İfadelerine yer verdi.
Haber: Caner AKŞİT

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