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BAŞARILI KURTARMA OPERASYONU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Apartman boşluğuna düşen martıyı belediye kurtarma ekibi çıkardı.Üç gündür düştüğü dört metrelik apartman boşluğunda çırpınarak kurtarılmayı bekleyen martıyı gören duyan olmayınca, çaresizlikten düşkün düşen martıyı nihayet üç gün sonunda bir apartman sakini farketti.
Durumu apartman sakininin belediyeye bildirmesi üzerine derhal gelen kurtarma ekipleri başarılı bir operasyon yaptılar.Ekipler kısa sürede martıyı kurtararak önce onun karnını doyurdular, daha sonra da ve derinlere götürerek sağlıklı olduğunu tespit ettikten sonra sahilde onun yaşam alanına yolcu ettiler. Haber: Merve TUZCIOĞLU

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