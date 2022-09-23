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Doğalgaza Sembolik Temel

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Bugün Kaymakamlık bahçesinde doğalgaza başlama ile ilgili olarak sembolik bir temel atma töreninin düzenlendiği öğrenildi.Yapılacak törene Ak Parti Çanakkale Milletvekili ve Ak Parti Grup başkanvekili Bülent Turan ile Çanakkale’den gelecek olan protokole ait daire müdürleri, ilçemiz Ak Parti başkanı ve Ak parti İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü’nün, Ak Partili Yönetici ve Parti Üyelerinin de katılacakları bildirildi.
Saat 15:00’te yapılacak sembolik törene tüm vatandaşlar da davet edildi
.Haber: Caner AKŞİT

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