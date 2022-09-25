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DOĞALGAZ İLK KAZI TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizin doğalgaza kavuşmasını sağlayacak çalışmalar Cumartesi Günü itibariyle başladı. Ak Parti Grup Başkanvekili ve Ak Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ak Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğluU, Kaymakam Bekir Abacı, Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Genel Meclisi Üyesi ve Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür, Aksa Doğalgaz Firması yetkilileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımlarıyla Gelibolu Hükümet Konağı önünde “Gelibolu Doğalgaz İlk Kazı Töreni” gerçekleştirildi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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