ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİLERİ TURAN VE İSKENDEROĞLU KAYMAKAM ABACI İLE KARAİNEBEYLİ VE TAYFUR KÖYLERİNİ ZİYARET ETTİLER

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Ak Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ak Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Kaymakam Bekir Abacı,Tayfur Köyü ve Karainebeyli Köyü’nü ziyaret etiiler.

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Ak Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ak Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Kaymakam Bekir Abacı, İl Genel Meclisi Üyesi ve Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür ve protokol üyeleri Tayfur Köyü ve Karainebeyli Köyü’nü ziyaret etiiler ve köy halkıyla bir araya gelerek, istek ve taleplerini dinlediler.