YAZA YAZA NİHAYET YIKIYORLAR

Yapıldığı yıldan beri yıkılacağını yazdığımız hükümet konağı son geçirdiği ufak tefek depremlerden de etkilenerek, nihayet yıkılacak.

Gazetemizin daha yapıldıktan hemen sonra bu bina ilk depremde yıkılır diye manşet attığı haberden henüz kırk yıl bile geçmeden önce yıkılmaya karar verilmesi müteahhitlerin nedenli ciddi biçimde kontrollerinin yapılmadığını göstermeye en güzel örnek.

Yıkılmasına karar verilen hükümet konağını şimdi bir de nereye taşınacağı problem oldu.En kısa sürede bu konunun halledilmesi başta adliye olmak üzere bütün birimlere yer bulunması için kaymakamlığın çaba harcaması gerekiyor.

İddiaya göre Kaymakam Abacı’nın “başınızın çaresine bakın kendinize yer bulun(!)” sözleri doğru ise vay çalışan birim amirlerinin başına gelene İlçemizde birçok okulun öğrenci sayısı çok az denecek kadar 3 okul öğrencilerinin bir okulu bile dolduramayacağını idda eden vatandaşlar okullardan bir tanesinin diğer okulu da bünyesine alarak, eğitim öğretim yapabileceğini söylüyorlar.Bu takdirde başta adliye olmak üzere daha rahat olarak yerleşimin olacağını söyleyen vatandaşlar bu işe ciddi çare bulunmasını istiyorlar. Haber Merkezi