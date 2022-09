ÖZACAR BASIN TOPLANTISINDA DOĞALGAZ KONUSUNA DEĞİNDİ

Belediye Başkanı Mustafa Özacar, bugün saat 15:00’de düzenlediği basın toplantısında doğalgaz konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özacar basın açıklamasında; “İşin doğrusu doğru bilgilendirme ve polemiklerin önüne geçmek amacıyla bu basın toplantısını düzenledik. Biliyorsunuz bu doğalgaz konusu uzun zamandır gündemdeki yerini koruyor. Ancak bunun üzerinden bizler göreve geldiğimiz 2009 yılından bugüne sadece ve sadece Gelibolu’ya hizmet etmek anlayışıyla, tüm davranışlarımızla, tüm çağrılarımızla kim varsa birlikte hareket etmek anlayışıdı. Ortak amacımız Gelibolu’ya hizmet etmekse eğer bizlerde bundan keyif alacağımızı herkesle dayanışma ve yardımlaşma içinde bulunacağımızı defalarca ilan ettik.Kişiler ve kurumlar adına herkese iyi davranmayı, herkesle bilgi alışverişi yapmayı, şeffaf olmayı, her şeyimizi toplumla paylaşmayı bizim temel ilkemiz. Bu nedenle olabildiğince sürekli bilgi vermeye çalıştık.

Sadece meclis gündeminde bilgilendirme yapmak yeterli olmuyor heralde.”

Özacar basın toplantısında doğalgaz çalışmalarını baştan itibaren aşama aşama bu toplantıda tekrar anlattı.

Özacar; “Cumartesi günü yaşanan olaylarla ilgili doğru bilgi vermeyi hedefliyoruz.

İlk doğalgaz süreci 13.07.2017 tarihinde başladı.708 sayılı yazıyla adresimize bildirim yapıldı. Bizlerde 07.09.2017 tarih ve meclis kararıyla doğalgaz komisyonu kurulması kararı aldık mecliste 2.11.2017 tarihinde de daha sonra 2018 tarihinde meclis kararı alınıp 03.05.2018 ‘de EPDK’ya meclis kararıyla yazı yazılıp, yine 2018’de AKSA’ya yazı yazdırıldı.

Doğalgaz alt yapısının yatırımının bulunmadığını bunun üzerine itirazda bulunup 2020-21 ‘de herhangi bir yatırım planı bulunulmamıştır denilmiştir. Bizlerde 08.02.2021’de ilçemizin doğalgaz çalışmaları sorulmuş olup,AKSA’ya başvuru yapılması gerekmektedir. Bunun üzerine 29.06.2021 tarihinde AKSA Çanakkale Doğalgaz A.Ş.ile Gelibolu Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalanmıştır. Taraflar Gelibolu Belediye Başkanlığı ve AKSA Doğalgaz Dağıtım A.Ş. bir başka ortağımız yatırım yapılacak yer belirlemiştir.

Bizim sürecimiz belirtilen tarihler içerisinde böyle süregelmiştir.Daha sonra bireysel çalışmalar çerçevesi içerisinde görülmüş olup, en son bize denildi ki 15 Eylül’de ön çalışma yapmayı düşünüyoruz .Denildi ki Büyük Cami’den Gölcük Caddesi boyunca Piri Reis Meydanı’na Piri Reis Meydanı’ndan Hamzakoy’a, Hamzakoy’dan da Eğritaş Bölgesine kadar çelik boru hattı döşenecektir. Plastik boru çerçevesindeki alanlar Rafet Angın Caddesi’nden başlayacak, Sarmaşıklı Bölgesi’ne yapılacak ve tüm bu işlemler yaklaşık 3,5 yılda bitirecek denildi.İ şlerin sağlıklı yürüyebilmesi için sürekli karşılıklı bilgilendirme, birlikte hareket etme programı uygulandı.15 Eylül’de kaldı bir süreç içinde başlanılacak denildi.

“BU ÜLKENİN ÇALIŞMAYA, BU ÜLKENİN KARDEŞLİĞE VE BARIŞA İHTİYACI VAR.”

Özacar doğalgaz konusuna değinirken doğalgazın ilk kazı törenine davet edilmemesi konusuna da açıklama getirdi. Özacar açıklamasında; “Bu arada başka konular gelişti bende herhangi bir 23 Eylül 2022 tariinde cuma günü Kaymakam Bey’le bir iş görüşmek için gittim dedimki orada bizim odalarla ilgili sorun vardı bir vatandaşın başvurusu vardı. O konuyla ilgili konuşmak için gittim.Kaymakam Bey dediki yarın vekillerimiz gelecek, burada tören yapılacakmış denildi. Ben de yeni öğrendim dedi.”Hayırlı olsun ama benim bir davetim yok dedim.” AKSA A.Ş’den de gelmedi herhangi bir yerden de gelmedi. Davet edilmeyen yere icap etmek doğru değildir dedim. Çünkü bu daha önce başımıza köprüde olduğu gibi 18 Mart tören alanlarında olduğu gibi birçok yerde farklı uygulamalarla karşılaştık. Gelibolu Halkı’nı temsil eden Belediye Başkanlığımızın resmi bir davet olmadıktan sonra katılmayı uygun görmüyorum dedim. Burası bir resmi kurum Türkiye Cumhuriyeti Gelibolu Belediye Başkanlığı resmi bir kurum, mademki böyle bir şey var olması gereken de resmi bir yazıyla bunun ifade edilmesidir.İşin doğrusu da budur. Bizlere Ak Parti İlçe Başkanlığı’ndan doğalgaz töreni konusunda duyuru yapılması istendi. Bizlerde yaptık fakat davet gelmedi .Sonra bu polemik konusu olmuş Gelibolu Belediye Başkanlığı olarak davetli olduğumuz her yerde temsil etmeken her zaman şeref duymuşumdur bundan sonra da aynı anlayışı sürdürecektir. Biz pazar günü “davetli olduğumuz” Gelibolu Maratonuna katıldık ve sembolik olarak orada da kendimizi temsil ettik aynı zamanda oraya gelen sayın Kültür Bakanımızı da orada tanışmış olduk ve kendisini de Gelibolu’ya davet ettim. Olması gereken devlet adabında da ne varsa zaten bizler yerine getiriyoruz.

Bunun bir örneğini daha vereceğim biliyorsunuz burada İlçe Sağlık Merkezi açılışı oldu 17 Eylül 2021 ‘de bizler yine bir davet aldık yine orada bulunması gerektiğini, kim olursa olsun bütün bu kaynaklar devlet kaynağı ise eğer şirkette Gelibolu Belediyesi arasında yapılmş bir protokol biz ona göre davranıyoruz. Geçen yıl Aile Sağlık Merkezi açılışına gittik.G elibolu Belediyesi’ni orada temsil ettik ve orada yapılan başta sayın Vali olmak üzere protokol üyelerinin tamamını Gelibolu Belediyesi ‘ne davet ettik. Onlar da davete icap edip, geldiler. Demekki davet olduğu yerde hem biz karşılıklı yerine getiriyoruz hem karşılığını görüyoruz. Kapris gibi farklı bir inatlaşma gibi böyle bir anlayışa sahip değiliz.

Tekrar aktarmak istemiyorum köprü ayağında yaşadığımı, 18 Mart tören alanında yaşadığımı daha sonra köprünün diğer ayağında yaşadıklarımı anlatmak istemiyorum. Bunlar gibi birçok şeyler yaşadım. Bizim kendi şehitliğimizde yaşadığımız bir durum bu burada tanık olan arkadaşlar var. İsmimin zikredilmemesi, tören alanına sokulmamız ama bizde Demirel’in bir deyimi vardır. “Devlette küslük olmaz diye evet böyle birşey olmaz.Biz resmi bir görevliyiz ve devletin getirdiği sorumluluk ve yükümlülükten kaçınmaz, onları kesinlikle yerine getirir ve şeref duyarız.

Basın toplantısının sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Özacar; “Bu ülkenin çalışmaya, bu ülkenin kardeşliğe ve barışa ihtiyacı var. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim” dedi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN