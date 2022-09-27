GELIBOLU ÇOK GÜZEL BİR KONSERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Devlet Konservatuarı ‘Bağlama Gitar İkilisi’ etkinliğinde Sedat Çılgın ve İlter Cebeci Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonu’nda sahne aldılar.

Bağlamada Sedat Çılgın, gitarda İlter Cebeci’nin katıldıkları müzik dinletisinde sanatçılar çeşitli yörelerden Anadolu ezgilerini seslendirdiler.

Konser, Gelibolu İlçe Milli Eğitim Salonunu tamamen dolduran ve çoğunluğunu genç öğrencilerin oluşturduğu seyircilerin büyük beğenisini kazandı ve konser bitiminde sanatçılar dakikalarca alkışlandı.

Konseri izleyen Gelibolu Düşünce Platformu Üyeleri, “Bu güzel konser için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuarına, sanatçılar Sedat Çılgın ve İlter Cebeci ile konsere ev sahipliği yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederiz” dediler. Haber: Seda LİMAN ZENGİN